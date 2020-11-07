Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при крушении самолета в Подмосковье
Максимс Краюшкинс
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Московской области, где погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«На место происшествия выехал исполняющий обязанности заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли два человека. Причиной жесткой посадки мог стать отказ двигателя.
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