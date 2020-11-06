Москва получит первую партию вакцины для прививок от COVID-19 в выходные

Первая партия вакцины от коронавируса центра им. Гамалеи поступит в Москву и регионы для массовой вакцинации уже в эти выходные (7-8 ноября). Об этом сообщил «Интерфаксу» глава центра Александр Гинцбург.

Партия, которая будет поставлена в субботу-воскресенье, небольшая — порядка 6 тыс. доз. «А на следующей неделе уже пойдет одна серия в 30 тыс. доз, вторая — 40 тыс., 40% уйдет в Москву, оставшиеся 60% — в регионы», — уточнил Гинцбург.

Он также напомнил, что в Московской области готовятся открыть пункты для массовой вакцинации.

В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 49 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

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