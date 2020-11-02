Еще пять человек задержаны по делу о нападении на полицию в Татарстане

Еще пять подозреваемых задержаны по делу о нападении подростка на отдел полиции в Татарстане, сообщает Кукморский районный суд.

Суд удовлетворил ходатайства о продлении срока задержания пятерых фигурантов дела до 72 часов, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что суд также арестовал сожителя матери нападавшего подростка как подозреваемого по делу.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского.

Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дело об атаке в Татарстане будет расследовать центральный аппарат СК

— Перед нападением на полицию в Татарстане подросток записал видеообращение

— В Татарстане арестован отчим подростка, напавшего на полицейский участок