Еще пять человек задержаны по делу о нападении на полицию в Татарстане
Еще пять подозреваемых задержаны по делу о нападении подростка на отдел полиции в Татарстане, сообщает Кукморский районный суд.
Суд удовлетворил ходатайства о продлении срока задержания пятерых фигурантов дела до 72 часов, указано в сообщении.
Ранее стало известно, что суд также арестовал сожителя матери нападавшего подростка как подозреваемого по делу.
В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского.
Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.
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