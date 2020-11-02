В Татарстане арестован отчим подростка, напавшего на полицейский участок

В Татарстане суд арестовал отчима 16-летнего подростка, который 30 октября напал с ножом на полицейский участок и был застрелен, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Суд арестовал на два месяца сожителя матери подростка. Его подозревают в причастности к нападению», — сказал источник.

Ранее стало известно, что совершивший нападение на полицейский участок подросток был выходцем из Башкирии. Перед нападением он записал видеообращение, в котором заявил о намерении сжечь кафе.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского.

Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

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