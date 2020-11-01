СК начал проверку после пожара на нефтешахте в Коми

Следственный комитет начал проверку после пожара на нефтяной шахте «Яреганефть» в Коми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК.

«По факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» организована доследственная проверка», — сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на участке нефтяной шахты в Коми, где работают 82 человека, начался пожар. Персонал был экстренно эвакуирован. Судьба двух человек остается неизвестной. Проводится спасательная операция.

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