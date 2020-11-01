Двоих человек ищут после возгорания в нефтяной шахте в Коми

Спасатели ищут двоих горняков после возгорания на одном из участков в нефтяной шахте в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

По последним данным, почти все находившиеся в шахте работники выведены на поверхность, устанавливается местонахождение двух человек, рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают экстренные службы, горноспасательные подразделения устанавливают причину аварийной ситуации, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участке нефтяной шахты в Коми, где работают 82 человека, начался пожар.

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