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Стало известно, почему травмы головы для женщин опаснее, чем для мужчин

ActaNeuro: аксоны в мозге самок чаще повреждаются в результате сотрясений

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Tunatura/Shutterstock

Ученые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете установили, что аксоны (отростки, передающие сигналы между нервными клетками) в головном мозге самок более хрупкие. Они чаще повреждаются в результате травмирования головы. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Neuropathologica (ActaNeuro).

Ученые провели эксперимент на свиньях, чтобы выявить различия в последствиях сотрясения мозга у самцов и самок. После имитации черепно-мозговой травмы у животных исследователи обнаружили, что аксоны в головном мозге самок по размеру были меньше, чем таковые у самцов. Кроме того, у первых аксоны отличались повышенной «хрупкостью».

Ученые объяснили, что аксоны — это длинные отростки нейронов, по которым нервные импульсы движутся между нейронами и поступают к другим клеткам (мышечным, железистым). Также аксоны играют значимую роль в обучении и коммуникации между различными областями мозга.

Связь между аксонами в мозге обеспечивается натриевыми каналами, которые объединяются в электрическую сеть мозга. Когда аксоны повреждены, эти натриевые каналы также разрушаются, что приводит к потере передачи сигналов в мозге и различным когнитивным нарушениям (проблемам с вниманием и памятью).

По словам ученых, натриевые каналы в мозге самок легче повреждаются в результате травм головы. Этим объясняется необходимость в долгом восстановлении здоровья и когнитивных функций у женщин, подвергшимся сотрясению мозга, например, в ходе спортивных состязаний.

Ранее ученые усомнились в способности мозга выводить токсины во сне.

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