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Названа привычка, сохраняющая здоровье коленных суставов

MSSE: езда на велосипеде сохраняет здоровье коленных суставов

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Shutterstock

Ученые из медицинского колледжа Бэйлора (США) обнаружили, что у людей, которые регулярно ездят на велосипеде, реже возникают боли в колене и развивается остеоартрит. Результаты научной работы опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

В исследовании приняли участие более 2600 человек в возрасте от 45 до 79 лет. Испытуемых попросили рассказать, какой физической активностью они чаще всего занимались в подростковом возрасте (с 12 до 18 лет), молодости (с 19 до 34 лет) и зрелости (с 35 до 49 лет). Участники также отметили, как часто они катались на велосипеде, тренировались на велотренажере или занимались велоспортом.

После получения дополнительной информации о здоровье участников исследователи обнаружили, что у людей, которые регулярно ездили на велосипеде в определенный момент жизни, был снижен риск развития рентгенологического остеоартрита (ROA) и симптоматического рентгенологического остеоартрита (SOA) коленного сустава. Остеоартрит характеризуется воспалением синовиальной оболочки сустава, вследствие которого разрушаются хрящевая и костная ткани.

Ученые уточнили, что у любителей передвигаться на велосипеде на 17% реже возникали частые боли в колене, на 9% реже развивался ROA и на 21% реже — SOA. Они также добавили, что привычка ездить на велосипеде на протяжение всей жизни была связана с еще более значительным снижением вероятности появления остеоартрита.

Ранее был назван наиболее безопасный способ замены коленного сустава.

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