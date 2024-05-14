Генсек ООН направил Путину письмо в связи с инаугурацией

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его инаугурацией. Об этом сообщает ТАСС.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, отправлял ли Гутерриш Путину письмо в связи с его инаугурацией.

Хак не рассказал подробностей о содержании письма генсека ООН.

До этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что посольству США в Москве указали не ходить на инаугурацию Путина в знак протеста.

7 мая Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

Также сообщалось, что депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Марсел де Грааф поздравил Путина по случаю его инаугурации.

Позже политолог Евгений Кисляков заявил, что инаугурация Путина фактически выступает определенной точкой отсчета в истории России.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерриш направит Путину письмо по случаю прошедшей инаугурации.