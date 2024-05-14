Ученые подсчитали количество жертв жаркой погоды за последние 30 лет

Австралийские ученые из Университета Монаша выяснили, сколько людей ежегодно становились жертвами тепловых волн с 1990 по 2019 год. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Medicine (PLOS Med).

Команда использовала данные Международной сети совместных исследований (MCC), включавших ежедневную информацию о летальных исходах и температуре из 750 районов в 43 странах.

Как показал анализ, за последние 30 лет высокие температуры в среднем вызывали 153078 преждевременных уходов из жизни в год, или 1% от ежегодных потерь населения всей Земли. Из этого количества почти половина (48%) случаев пришлась на страны Азии.

Наряду с этим Европа лидировала по количеству жертв жары с поправкой на численность населения — 655 летальных исходов на 10 млн жителей.

По словам авторов отчета, правительствам стран мира важно решить проблему неравномерного воздействия тепловых волн на здоровье людей. Для этого властям нужно внедрять системы раннего предупреждения о надвигающейся жаре, сажать в городах больше деревьев и информировать граждан об опасности теплового стресса для здоровья и жизни.

Ранее стало известно, что изменение климата привело к более чем полумиллиону инсультов с летальным исходом во всем мире.