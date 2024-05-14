На Украине назвали «цыганами» бежавших из страны украинцев

Экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив назвал уклонистов не-гражданами страны, обозвав их «цыганами». Его слова приводит издание «Фокус».

«Ты не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. <…> Я считаю, что это нормальное наказание — лишение гражданства за то, что ты не выполнял свой долг», — заявил Андрусив.

Бывший советник главы украинского МВД добавил, что считает справедливым введение дополнительных налогов для уехавших из страны украинцев на срок до 10-20 лет.

До этого украинские мужчины, бежавшие от насильственной мобилизации в Румынию, рассказали, как успешно сбежать с Украины и не быть пойманными пограничниками.

По словам уклонистов, большинство попыток заканчиваются неудачей из-за того, что украинские пограничники зорко следят за всеми находящимися в приграничной зоне — для этого используются в том числе дроны с тепловизионными камерами. Среди распространенных ошибок — использование «удобных» лесных тропинок или дорог.

Ранее на Украине признали бегство уклонистов в Молдавию.