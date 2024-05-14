Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо неожиданное полезное свойство вина

JNHA: вино в умеренных количествах снижает воспаление в организме

close
100%
Depositphotos

Ученые из Барселонского университета в Испании выяснили, что умеренное потребление вина, богатого полифенолами, значительно снижает воспаление в организме. Такой эффект может предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в The Journal of nutrition, health and aging (JNHA).

В исследовании приняли участие 217 человек. Средний возраст участников составил 68,8 лет, чуть более половины из них были женщинами. Ученые собрали информацию о физической активности испытуемых и их привычном рационе питания. После этого добровольцев попросили предоставить образцы крови и мочи для оценки концентрации винной кислоты и уровня воспаления в организме. Винная кислота в моче является наиболее объективным показателем количестве потребляемого вина.

Через год после начала исследования испытуемых попросили сдать анализы повторно. Также ученые проанализированы изменения в диете участников.

Как и ожидалось, более высокое потребление вина приводило к увеличению концентрации винной кислоты в моче. Это, в свою очередь, коррелировало со значительным снижением числа растворимых молекул адгезии клеток сосудов-1 (sVCAM-1) и других маркеров воспаления в организме.

Ученые отметили, что низкий уровень воспаления снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, наиболее полезным будет умеренное употребление вин (особенно красных), богатых полифенолами. Это особые соединения, которые содержатся в различных растениях. Они благотворно влияют на организме человека, противодействуя повреждению клеток.

Ранее были названы алкогольные напитки, которые могут вызвать мигрень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами