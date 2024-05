Названо неожиданное полезное свойство вина

Ученые из Барселонского университета в Испании выяснили, что умеренное потребление вина, богатого полифенолами, значительно снижает воспаление в организме. Такой эффект может предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в The Journal of nutrition, health and aging (JNHA).

В исследовании приняли участие 217 человек. Средний возраст участников составил 68,8 лет, чуть более половины из них были женщинами. Ученые собрали информацию о физической активности испытуемых и их привычном рационе питания. После этого добровольцев попросили предоставить образцы крови и мочи для оценки концентрации винной кислоты и уровня воспаления в организме. Винная кислота в моче является наиболее объективным показателем количестве потребляемого вина.

Через год после начала исследования испытуемых попросили сдать анализы повторно. Также ученые проанализированы изменения в диете участников.

Как и ожидалось, более высокое потребление вина приводило к увеличению концентрации винной кислоты в моче. Это, в свою очередь, коррелировало со значительным снижением числа растворимых молекул адгезии клеток сосудов-1 (sVCAM-1) и других маркеров воспаления в организме.

Ученые отметили, что низкий уровень воспаления снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, наиболее полезным будет умеренное употребление вин (особенно красных), богатых полифенолами. Это особые соединения, которые содержатся в различных растениях. Они благотворно влияют на организме человека, противодействуя повреждению клеток.

