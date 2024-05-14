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Мужчины со средним социальным статусом оказались несчастнее женщин

Daily Mail: ощущение счастья у мужчин зависит от профессиональной мобильности

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Исследователи из Лондонской школы менеджмента SP Jain обнаружили, что мужчины со средним статусом гораздо менее удовлетворены своей жизнью, чем те, кто занимает более низкие или высокие должности. Также выяснилось, что ощущение счастья у женщин в меньшей степени зависит от статуса и работы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В опросе приняли участие около 13 500 британок и британцев. Испытуемых попросили рассказать о своей карьере и сообщить, насколько они удовлетворены своей жизнью по шкале от одного до семи.

Результаты показали, что мужчины со средним социальным статусом были самыми несчастными. Удовлетворенность жизнью в среднем была выше у тех, кто занимал более низкие или высокие должности. Субъективное ощущение счастья у женщин было связано с их карьерой и статусом в гораздо меньшей степени. Однако это не относилось к высокообразованным женщинам.

Ученые отметили, что профессиональная мобильность является ключом к повышению удовлетворенности жизнью у мужчин со средним социальным статусом. Ощущение несчастья, связанное с «невыделяющимся» положением в обществе исследователи назвали эффектом «серебряного медалиста». В основе этого явления лежит недовольство обладателей вторых мест результатами своей деятельности при сравнении с яркими достижениями победителей. При этом «бронзовые призеры» (люди с низким социальным статусом) вполне удовлетворены своими результатами, потому что ранее сталкивались с их отсутствием.

Ранее ученые выяснили, что высокий интеллект не способствует счастью.

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