Главного кадровика Минобороны обвинили в получении взятки коттеджем на Кубани

Начальник главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки в виде коттеджа на Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника, по версии следствия, за покровительство бизнесмену Кузнецов получил коттедж с участком в Краснодарском крае.

В текущий момент стоимость недвижимости устанавливается.

Издание «Коммерсантъ» утверждает, что стоимость земельного участка составляет 7,5 млн рублей. Коттеджа — почти 23 млн рублей, а недвижимость оформлена на супругу Кузнецова.

До этого стало известно, что следствие утверждает, что арестованный начальник управления кадров МО РФ Юрий Кузнецов лично знаком с арестованным по подозрению в даче взятки в особо крупном размере Левой Мартиросяном.

По данным Следственного комитета, Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жене и дочери Кузнецова стало плохо во время обысков.