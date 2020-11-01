Пожар начался в нефтяной шахте в Коми, где находятся более 80 человек
Полина Рутковская
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Пожар начался в нефтяной шахте в Коми, на участке находятся 82 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.
В настоящее время они выходят на поверхность, указано в сообщении.
Возгорание произошло в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть», отмечают в МЧС.
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