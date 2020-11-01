Число жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 58

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о росте числа погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Измир на западе страны. Его слова передает ТАСС

«В результате землетрясения погибли 58 наших граждан, 896 человек получили травмы», — сказал турецкий лидер.

Ранее сообщалось о 55 погибших.

Глава Минздрава республики Фахреттин Коджа добавил, что 2 076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы на месте восьми разрушенных домов. По его словам, из больниц уже выписали более 680 человек, медицинскую помощь продолжают оказывать 214 пострадавшим.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

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