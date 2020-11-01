Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 55

Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции выросло до 55. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

«В результате землетрясения погибли 55 человек, 896 человек получили ранения», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 51 погибшем.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Турции из-под завалов извлекли 100 человек

— Эрдоган едет в пострадавший при землетрясении Измир

— Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 51