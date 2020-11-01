В Москве от коронавируса вылечились еще 3 341 человек
В Москве от коронавируса вылечились еще 3 341 пациент. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Всего в Москве после заражения коронавирусом выздоровели 314 791 человек.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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