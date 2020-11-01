В Португалии введут карантин
Антон Демидов
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Правительство Португалии решило ввести с 4 ноября карантин на большей части территории страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта, передает РИА «Новости».
Как уточнил премьер, карантин будет объявлен в районах, где регистрируется более 240 случаев на 100 тыс. населения в последние две недели.
Он уведомил, что жителям страны будет запрещено покидать дома без необходимости. Глава кабмина уточнил, что обоснованными причинами выхода из дома станут поездки на работу, в магазин и учебу.
Как стало известно, все магазины будут закрыты после 22.00, а рестораны — после 22.30.
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