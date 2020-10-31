К расследованию стрельбы в Лионе привлечена антитеррористическая прокуратура
Полина Рутковская
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Прокуратура Лиона ведет расследование стрельбы рядом с греческой церковью в тесном контакте с антитеррористической прокуратурой Франции, заявили представители городского ведомства. Об этом сообщает LyonMag.
В настоящее время рассматривают все версии относительно мотивов нападавшего, завили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что возле греческой церкви во французском Лионе произошла стрельба. В результате был ранен православный священник, его вывели с места происшествия на носилках. Нападавший в настоящее время в бегах, на месте работают правоохранительные органы.
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