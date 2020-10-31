Пожар в больнице Челябинска ликвидирован

Потушен пожар в «ковидном» стационаре в Челябинске, где взорвалась кислородная будка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Источник агентства ТАСС, в свою очередь, сообщал о смерти двух пациентов поликлиники из-за возникшей после инцидента нехватки кислорода. Позже губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что пациенты медучреждения скончались с утра, до наступления пожара.

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