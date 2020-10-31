Взрыв в поликлинике Челябинска произошел из-за кислородного баллона

Пожар в поликлинике Челябинска, из-за которого взорвалась будка для хранения баллонов с кислородом, произошел из-за разгерметизации кислородного баллона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«В 09:32 мск произошла разгерметизация двухкубового кислородного баллона», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, около 20 российских регионов ранее сообщили о нехватке медицинского кислорода, который необходим пациентам с коронавирусом. До этого появилась информация, что в «ковидном» госпитале на базе больницы №20 Ростова-на-Дону умерли сразу 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

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