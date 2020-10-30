Французская полиция нейтрализовала человека с двумя ножами в Париже

В Париже нейтрализовали человека, который угрожал полицейским двумя ножами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник полиции.

Инцидент произошел в 15-м округе Парижа.

По данным источника, полиция уже задержала мужчину. В результате случившегося никто не пострадал.

Других подробностей инцидента пока нет.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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