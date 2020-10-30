СК завел дело после нападения подростка на полицейских в Татарстане

Уголовное дело о покушении на теракт возбудили после нападения подростка на отдел полиции в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — указано в сообщении.

По информации СК, ночью 30 октября в Кукморе 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского. Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек умер до приезда скорой.

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