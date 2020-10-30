В Москве за два месяца выявили больше 9 тысяч нарушений в магазинах
В Москве правоохранители с 1 сентября выявили больше 9 тысяч нарушений антикоронавирусных мер в магазинах, рассказал начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что с начала осени из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти усилили контроль за соблюдением мер и проводят проверки.
«С 1 сентября было выявлено свыше 9 тыс. нарушений санитарных мер в магазинах», — сказал Данчиков.
По его словам, такие же нарушения были обнаружены в 80 торговых и развлекательных центрах.
В Москве коронавирусом заразились 413 928, выздоровели 303 831, погибли 6 644 человека. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.
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