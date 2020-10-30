В Псковской области нашли массовое захоронение жертв нацистов

В Псковской области следователи нашли останки почти 190 человек, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что в ходе расследования было проведено десять раскопок, извлечены 188 останков, из них 73 принадлежали детям. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы.

«Кроме того, найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население», — говорится в сообщении.

Уголовное дело о геноциде было возбуждено в августе 2020 года после обнаружения ранее неизвестного массового захоронения узников Моглинского концлагеря, а также мирных граждан, проживавших на оккупированной территории Псковской области. Известно, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было убито более 3 000 советских граждан.

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