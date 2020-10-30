Контрразведка Франции не знала о совершившем теракт в Ницце человеке

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение в соборе в Ницце, не был известен французской контрразведке. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот человек не был известен контрразведке», — сказал он.

По его словам, среди вещей террориста был обнаружен Коран и два мобильных телефона.

Прокурор также сообщил, что преступник прибыл в Лампедузу 20 сентября, а во Францию — в октябре. У мужчины при себе были документы, выданными ему в Италии.

Он также подтвердил тунисское происхождение террориста.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал «Аллах акбар!» и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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