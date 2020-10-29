Москвичам рассказали о мягкой зиме

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве зимой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что сильного превышения температурных норм в зимний период не ожидается, поэтому сезон будет мягким.

По его словам, на 2,5 — 3°С выше нормы ожидается уже в декабре, а в январе — на 3,5 — 4°С. В феврале также прогнозируется на 3°С выше нормы.

При этом синоптик предупредил жителей столицы, что ждать аномально теплой зимы не стоит. Он добавил, что количество выпадающих осадков будет в пределах нормы.

«Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномалийна в тепловом варианте, чем летний период», — заключил Тишковец.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.