Собянин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Массовая вакцинация жителей Москвы против коронавируса нового типа стартует в городе в ноябре — декабре. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, производители вакцины уже подходят к стадии массового выпуска.

«Поэтому надеюсь, что в ноябре — декабре мы получим большие объемы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования», --сказал Собянин.

По последним данным, в Москве выявлено 413 928 случаев коронавируса, 303 831 человек выздоровели, 6 644 пациентов скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 44 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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