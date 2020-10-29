В Москве на аппаратах ИВЛ остаются почти 350 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки были госпитализированы более 1,1 тыс. пациентов с COVID-19, подключенными к аппаратам ИВЛ остаются 342 пациента. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За последние сутки госпитализировано 1166 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 342 человека», — сообщили в оперштабе.

Отмечается, что среди зараженных коронавирусом около 10,4% — люди возрастом от 66 до 79 лет и 10,8% — дети.

По последним данным, коронавирусом за последние сутки в Москве заразились 4 906 человек.

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