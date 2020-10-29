Швейцария исключила Россию из списка стран для обязательного карантина
Полина Рутковская
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Швейцария исключила Россию из списка стран, по прибытии из которых необходимо пройти карантин в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции.
Обновленный «карантинный» список опубликовало швейцарское министерство здравоохранения, в нем остались Армения, Чехия, Бельгия и Андорра и три региона Франции.
В августе текущего года между Россией и Швейцарией было возобновлено авиасообщение. При этом туристические поездки из России в Швейцарию до сих пор запрещены, въехать на швейцарскую территорию могут лишь обладатели вида на жительство.
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