Под Новосибирском участкового будут судить за избиение спящего мужчины

В Новосибирской области бывшего участкового отдела МВД по Сузунскому району будут судить за избиение спящего мужчины, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, обвиняемый выехал на вызов — мужчина выламывал дверь дома своей сожительницы. Встретившись с женщиной, бывший участковый прошел во двор, где увидел спящего мужчину.

«Обвиняемый предпринял попытку разбудить его, однако последний не отреагировал и продолжил спать. Участковый, недовольный указанным бездействием, нанес потерпевшему не менее 15 ударов по телу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи собрали достаточно доказательств и передали материалы в суд.

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