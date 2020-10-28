Школьница насмерть заморозила в холодильнике своего ребенка под Новосибирском
В одном из сел Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его в морозилку. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в регионе Надежду Болтенко.
Об инциденте стало известно 27 октября. Несовершеннолетняя школьница родила ребенка и спрятала его в морозилку. Вскоре новорожденный умер, а девочка призналась в содеянном.
Как уточняется, несовершеннолетняя состояла на учете. Она часто ходила гулять по ночам.
«К сожалению, информация подтвердилась. Сейчас мы разбираемся, как ей занимались, как была организована работа с ней», — добавила Болтенко, назвав этот случай страшным.
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