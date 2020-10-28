В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам тюрьмы

Лидер секс-культа NXIVM («Нексиум») Кит Ранье получил 120 лет тюремного заключения. Такое решение вынес суд в нью-йоркском Бруклине, пишет газета The New York Times.

Как сообщает издание, согласно обвинению, мужчина был мошенником и создал себе гарем из женщин. Их обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, морили голодом. Кроме того, у жертв вымогали деньги. От женщин также требовали отправить фотографии в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если те в дальнейшем порвут с организацией.

В ходе судебного процесса показания дали 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к лидеру культа, указывая на то, что тренинги организации улучшили их жизнь.

Кроме фактически пожизненного срока, суд потребовал от Ранье штраф на сумму в $1,75 млн.

Секта NXIVM была основана в 1998 году. Организация предлагала свои услуги под видом тренингов по личностному самосовершенствованию. Сам Ранье был популярен в Голливуде и в бизнес-кругах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Звезды в секте: Эмма Уотсон не заметила опасности

— Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты

— Дочь канадского миллиардера заплатит $6 млн за мошенничество в секс-культе