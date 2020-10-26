Число скончавшихся от COVID-19 в Москве превысило 6,5 тысяч человек
В Москве скончался еще 61 человек с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число летальных исходов поднялось до 6 503 пациентов.
Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они также получили положительные результаты анализов на коронавирус.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 43,5 млн заболевших, около 32 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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