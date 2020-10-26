Площадь Независимости в Минске оцепили силовики

В Минске силовики оцепили площадь Независимости на фоне протестных акций в городе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Очевидцы отмечают, что сотрудники ОМОНа встали в цепочку и установили железное ограждение по периметру площади.

Площадь Независимости должна была стать местом сбора участников протестных акций в понедельник, 26 октября.

По данным СМИ, на текущий момент группы протестующих следуют по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

25 октября истек срок «народного ультиматума», который она предъявила властям республики. Тихановская заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

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