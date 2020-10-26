Умер главврач ковидного госпиталя Ростовской области

Умер главврач одного из главных ковидных госпиталей Ростовской области Юрий Дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на начальника управления по информационной политике регионального заксобрания Геннадия Гордеева.

«Он действительно болел коронавирусом с тяжелым поражением легких — это факт. Очень быстро у него, к сожалению, развивалась болезнь», — уточнил он.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что 13 человек городской больницы №20 Ростова-на-Дону скончались во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Росздравнадзор Ростовской области начал проверку по факту данной информации. В дальнейшем замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова заявила, что в больнице №20 в Ростове-на-Дону не было аварийных ситуаций с поставкой кислорода.

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