В США назвали срок появления своей вакцины от COVID-19

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал, когда появится американская вакцина от коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, это произойдет до конца текущего года, в случае если вакцина будет «безопасной и эффективной».

Фаучи отметил, что сначала будут доступны дозы для граждан в соответствии с «установленными приоритетами». Кроме того, как указал он, потребуется несколько месяцев в следующем году, прежде чем вакцина станет более широко доступна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от COVID-19 появится в стране в течение нескольких недель.

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