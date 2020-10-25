В Москве от коронавируса вылечились больше 290 тысяч человек
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве от коронавируса вылечились еще 2 614 пациентов. Об этом сообщает в Telegam оперштаб по COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Всего после прохождения лечения от инфекции выздоровели 290 524 человека.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
— Собянин считает, что динамика заражений COVID-19 может снизиться в Москве
— Онищенко спрогнозировал длительность второй волны коронавируса в РФ