В Москве от коронавируса вылечились больше 290 тысяч человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 2 614 пациентов. Об этом сообщает в Telegam оперштаб по COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего после прохождения лечения от инфекции выздоровели 290 524 человека.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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