Онищенко спрогнозировал длительность второй волны коронавируса в РФ

Заболеваемость коронавируса в России может пойти на снижение уже к концу 2020 — началу 2021 года, считает бывший главный санитарный врач России, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Его слова передает ТАСС.

При ответственном соблюдении каждым россиянином противоэпидемических мер купировать вспышку реально и раньше, отметил Онищенко. Он пояснил, что речь идет о дистанцировании, использовании средств индивидуальной защиты, максимальном переводе людей на удаленную работу. Еще одной мерой профилактики Онищенко назвал масштабированное производство коронавирусной вакцины, и прививки.

С начала пандемии в России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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