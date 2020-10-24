Крен танкера, на котором произошел взрыв в Азовской море, увеличивается

Крен танкера «Генерал Ази Асланов», на котором произошел взрыв в Азовской море, увеличивается, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Крен увеличивается, вода продолжает через пробоину поступать в танкер», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются.

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