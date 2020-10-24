Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик рассказал, какая погода ожидает Москву на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что жителям столицы стоит ждать около +10°С без осадков.

Он добавил, что ночью столбики термометров опустятся до отметок в +1°С — +6°С.

«Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, столицу ожидает «бабья осень».

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.