Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Ника Пикекатлет
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Синоптик рассказал, какая погода ожидает Москву на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что жителям столицы стоит ждать около +10°С без осадков.
Он добавил, что ночью столбики термометров опустятся до отметок в +1°С — +6°С.
«Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться», — подчеркнул Тишковец.
По его словам, столицу ожидает «бабья осень».
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.