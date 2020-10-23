На месте разлива нефтепродуктов в Находке установили заграждения

На месте разлива нефтепродуктов в акватории Находки установили боновые заграждения, заявили в правительстве Приморского края. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заграждения установлены с целью предотвратить дальнейшее распространение загрязнения, пояснили приморские власти.

Ранее сообщалось, что в акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов. По данным Росприроднадзора, площадь нефтяного пятна составляет почти 35 кв.м.

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