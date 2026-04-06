Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Швеции признали высокий уровень русофобии в обществе

Профессор Энгельбрект: в Швеции сейчас высокий уровень русофобии
Global Look Press

Сейчас в Швеции наблюдается высокий уровень русофобии. Об этом рассказал украинскому изданию Kyiv Post профессор политологии Шведского университета обороны Челль Энгельбрект.

«В середине 1990-х годов русофобия была на низком уровне, и мы наблюдали период, когда шведы вели бизнес и создавали компании в России. <…> В конце концов, они покинули Россию и вернулись, и сейчас русофобия находится на высоком уровне среди бдительного общества», — отметил он.

По словам политолога, с начала конфликта на Украине Швеция «неизменно» поддерживает Киев, и в стране «нельзя говорить об усталости от Украины».

В апреле бывший командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что Финляндия является «прифронтовым государством», а российская угроза носит для страны «экзистенциальный характер». Также он отметил, что после окончания конфликта на Украине Россия якобы будет стремиться укрепить военное присутствие на границе с Финляндией.

В марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год также написал, что Россия остается «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона. А в феврале он объяснил последние учения и операции НАТО «российской угрозой».

При этом в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать, что не будет атаковать страны ЕС.

Ранее Дмитриев пошутил о русофобии европейских политиков и сравнил их с миньонами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
