Сейчас в Швеции наблюдается высокий уровень русофобии. Об этом рассказал украинскому изданию Kyiv Post профессор политологии Шведского университета обороны Челль Энгельбрект.

«В середине 1990-х годов русофобия была на низком уровне, и мы наблюдали период, когда шведы вели бизнес и создавали компании в России. <…> В конце концов, они покинули Россию и вернулись, и сейчас русофобия находится на высоком уровне среди бдительного общества», — отметил он.

По словам политолога, с начала конфликта на Украине Швеция «неизменно» поддерживает Киев, и в стране «нельзя говорить об усталости от Украины».

В апреле бывший командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен заявил, что Финляндия является «прифронтовым государством», а российская угроза носит для страны «экзистенциальный характер». Также он отметил, что после окончания конфликта на Украине Россия якобы будет стремиться укрепить военное присутствие на границе с Финляндией.

В марте генсек НАТО Марк Рютте в докладе за 2025 год также написал, что Россия остается «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона. А в феврале он объяснил последние учения и операции НАТО «российской угрозой».

При этом в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать, что не будет атаковать страны ЕС.

