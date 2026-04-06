Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Шоу Тутберидзе по плану пройдет в Казахстане

Команда Тутберидзе объявила, что шоу в Казахстане состоится
РИА Новости

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе объявила, что ранее отмененные показательные выступления в Астане пройдут по расписанию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Team Tutberidze».

«Благодарим руководство Казахстана за содействие и помощь в решении всех возникших вопросов. Дорогие зрители, обязательно приходите, вас ждёт яркое и незабываемое шоу!» — сказано в сообщении.

1 апреля стало известно об отмене мероприятия, несмотря на то что было продано более 7,5 тысячи билетов. Организаторы согласовали проведение шоу с «Барыс Ареной» летом 2025 года, в октябре получили подтверждение, что шоу состоится. Однако после завершения Олимпийских игр представители арены расторгли соглашение без каких-либо объяснений.

Шоу запланировано на 1 мая. В программе заявлены Алина Загитова, Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Петр Гуменник и другие известные фигуристы.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Аделия Петросян не оправдала ее ожиданий.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
