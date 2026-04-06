Шоу Тутберидзе по плану пройдет в Казахстане

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе объявила, что ранее отмененные показательные выступления в Астане пройдут по расписанию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Team Tutberidze».

«Благодарим руководство Казахстана за содействие и помощь в решении всех возникших вопросов. Дорогие зрители, обязательно приходите, вас ждёт яркое и незабываемое шоу!» — сказано в сообщении.

1 апреля стало известно об отмене мероприятия, несмотря на то что было продано более 7,5 тысячи билетов. Организаторы согласовали проведение шоу с «Барыс Ареной» летом 2025 года, в октябре получили подтверждение, что шоу состоится. Однако после завершения Олимпийских игр представители арены расторгли соглашение без каких-либо объяснений.

Шоу запланировано на 1 мая. В программе заявлены Алина Загитова, Евгения Медведева, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Петр Гуменник и другие известные фигуристы.

