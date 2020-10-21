Оппозиция Белоруссии готовится нарастить активность в ближайшую неделю

Член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил о наращивании активности оппозиции в ближайшую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, оппозиция имеет свой «отработанный план действий», который был одобрен лидерами инициатив, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласится с выдвинутыми к нему требованиями покинуть пост.

Он подчеркнул, что теперь оппозиция будет ежедневно подавать «четкие сигналы».

«Наши действия направлены на реализацию этого ультиматума, и власть должна понимать, что количество действий и инициатив будет только нарастать к 26 октября», — заключил Латушко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

Ранее Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Так, до 26 октября он должен объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы продаж в госмагазинах.

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