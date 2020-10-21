МВД категорически против предложения Минфина сократить число силовиков

МВД России категорически против предложений Минфина о сокращении штатной численности министерства, передачи части функций гражданским ведомствам и объединения МВД, ФСИН, ФССП и Государственной фельдъегерской службы (ГФС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, министерство финансов России предложило провести реформу правоохранительного блока: сократить число сотрудников органов внутренних дел и создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД.

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