МВД категорически против предложения Минфина сократить число силовиков
МВД России категорически против предложений Минфина о сокращении штатной численности министерства, передачи части функций гражданским ведомствам и объединения МВД, ФСИН, ФССП и Государственной фельдъегерской службы (ГФС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«МВД категорически отвергает предложения Министерства финансов РФ», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, министерство финансов России предложило провести реформу правоохранительного блока: сократить число сотрудников органов внутренних дел и создать единый орган, который будет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минфине РФ предложили сократить число сотрудников МВД
— В Минобороны назвали неприемлемым предложение Минфина сократить контингент ВС
— Песков заявил, что Кремль не принимал решений по реформе вооруженных сил