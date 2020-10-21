Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Центральной России
Бернст Ю.
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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в четверг, 22 ноября, в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) придет потепление. Его слова передает ТАСС.
Температура будет выше нормы на 1,5-2°С, рассказал Варакин.
Особенно теплые дни ожидаются в регионах Черноземья, утверждает синоптик, уточнив, что днем в четверг там будет +10°С...+15°С, а в пятницу температура вырастет до +18°С.
Однако период потепления будет коротким, отметил Варакин. Ночные заморозки вернутся в ЦФО уже в воскресенье, 25 октября.
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