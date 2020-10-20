На Урале признали, что женщин принудительно стерилизовали в пансионате
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова признала, что в Уктусском пансионате было «определенное принуждение» женщин к стерилизации. Об этом пишет РИА «Новости».
«На мой взгляд, все-таки определенное принуждение присутствовало. Но подписи их везде есть о том, что это было по медицинским показаниям», — сказала Мерзлякова.
По ее словам, до 2016 года в пансионате стерилизовали 16 женщин. Она также отметила, что такого быть не должно, потому что есть другие способы предотвратить беременность.
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой женщина, заявляющая, что живет в пансионате, рассказала о принуждении к стерилизации.
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