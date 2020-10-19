Глюкометр показал эффективность в выявлении коронавируса
Валерия Исполатова
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Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать обычный глюкометр для выявления коронавируса. Об этом говорится в препринте научной статьи.
По словам специалистов, прибор показал свою эффективность в обнаружении инфекции.
В ходе клинических испытаний глюкометр выявлял SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью.
Кроме того, он отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со 100% специфичностью.
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