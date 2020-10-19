Глюкометр показал эффективность в выявлении коронавируса

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать обычный глюкометр для выявления коронавируса. Об этом говорится в препринте научной статьи.

По словам специалистов, прибор показал свою эффективность в обнаружении инфекции.

В ходе клинических испытаний глюкометр выявлял SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение одного часа со 100% чувствительностью.

Кроме того, он отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со 100% специфичностью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лекарственная мишень: у коронавируса нашли слабость

— Врач оценил влияние группы крови на восприимчивость к коронавирусу

— Ученые установили фактор, увеличивающий вероятность смерти от COVID-19 в шесть раз